El hombre detenido tras el incendio de Crevillent del lunes ingresa en prisión y queda investigado por delitos de incendio, asesinato y lesiones

LEER MÁS Crevillent muestra el apoyo a la familia de la joven fallecida por el incendio en un edificio con una sentida concentración silenciosa

El juzgado ha decretado este jueves prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por su presunta relación con el incendio declarado en la noche del pasado lunes en una vivienda de Crevillent como consecuencia del que falleció una joven de 25 años de edad y un hombre de 33 años resultó herido de gravedad.

Al arrestado se le imputan los presuntos delitos de incendio, asesinato y lesiones.

Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha explicado que el hombre ha sido puesto a disposición de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, que es el antiguo Juzgado de Instrucción número 4.

El detenido es el morador de la vivienda en la que se originó el incendio. Se trata de un hombre con problemas de adicciones y que acumula más de una treintena de denuncias de vecinos del edificio por su comportamiento incívico, así como otras por robo.

Tanto la joven fallecida como el herido, que es su pareja, vivían en un piso de la planta superior al siniestrado.

El incendio se produjo sobre las 20:00 horas del pasado lunes en una vivienda en una segunda altura de un edificio de la plaza Al-Shafra. Fueron rescatadas seis personas, cuatro por la fachada y dos del interior del edificio, concretamente la mujer fallecida y el hombre herido.

Además, se desalojó a cerca de 60 personas del edificio afectado y del colindante.

El equipo territorial de la Policía Judicial de Santa Pola se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias y el motivo del incendio.