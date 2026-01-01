La circulación en patinete ya está regulada en Elche: es obligatorio el uso del casco, tener seguro y no se puede ir por la acera

Con la llegada del año 2026, este jueves entra en vigor la nueva ordenanza municipal que rige la circulación en patinete eléctrico en Elche, que, entre otros aspectos, recoge que la edad mínima para la circulación con patinete eléctrico es de 14 años y que fija dos obligaciones importantes: la circulación en patinete eléctrico en el municipio ilicitano requiere el uso obligatorio de casco y para circular con ese vehículo de movilidad individual de tipo eléctrico es necesario tener contratado un seguro de responsabilidad civil.

La ordenanza prevé una tabla de sanciones que van desde los 75 euros de las infracciones leves a los 500 euros de las muy graves, pasado por los 200 euros de las consideradas graves.

Además, en virtud de la ordenanza que comienza a regir este 1 de enero de 2026 en el municipio ilicitano, está prohibido que en los patinetes eléctricos circulen con más de una persona y no se puede ir con ellos por aceras o calles peatonales ya que los patinetes deben circular por la calzada y siempre que exista vía ciclista tendrán la obligación de circular por esta. En este aspecto, la única excepción es para personas con movilidad reducida para las que resulte idóneo ese vehículo que si podrán circular por estas zonas peatonales.

Las bicicletas pueden circular por zonas peatonales, parques y zonas verdes siempre que no haya aglomeración de peatones y que no superen los 10 kilómetros por hora.

La ordenanza además incluye que los conductores, tanto de bicicletas como de patinetes eléctricos, no pueden utilizar ningún tipo de auriculares ni circular con tasas de alcohol o drogas superiores a las permitidas para los coches y motocicletas.

Por otro lado, la ordenanza que ha entrado en vigor con la llegada del año 2026 establece que los patinetes convencionales no pueden circular por la calzada, pero sí pueden hacerlo por las vías ciclistas, plataformas únicas, parques públicos y zonas verdes, o ir por las aceras y zonas peatonales.

Asimismo, para el uso de ciclos de más de dos ruedas, la ordenanza determina que únicamente pueden circular por la calzada, sin poder hacer uso de las vías ciclistas.

Otro de los aspectos que establece la ordenanza de patinetes eléctricos de Elche es que el estacionamiento de ese vehículo sólo se puede realizar en aparcamientos señalizados para bicicletas y de vehículos de movilidad personal, así como que está prohibido dejarlos de manera que obstaculicen aceras o accesos.

Aprobada hace seis meses

La ordenanza que regula el uso del patinete eléctrico en Elche fue aprobada de manera definitiva hace seis meses, en el mes de junio del pasado año, y entonces se decidió que entrara en vigor con la llegada del año 2026 para dar más tiempo a su difusión.

Desde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Educación, se han desarrollado sesiones informativas y formativas en torno a la nueva normativa en los centros educativos.