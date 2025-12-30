Crevillent muestra el apoyo a la familia de la joven fallecida por el incendio en un edificio con una sentida concentración silenciosa

El municipio de Crevillent continúa este martes inmerso en un ambiente de consternación tras la muerte en la noche de ayer lunes de una mujer de tan sólo 25 años a raíz del incendio de una vivienda en el edificio en el que vivía. Su pareja, un hombre de 33 años, está ingresado con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Universitario de Elche.

El Ayuntamiento de Crevillent ha decretado un día de luto por el fallecimiento de la joven y a 12:00 horas se ha celebrado a las puertas del Consistorio una sentida concentración en la que se ha guardado un minuto de silencio como gesto de duelo y respeto a la familia de la fallecida.

Crevillent muestra el apoyo a la fallecida por el incendio en un edificio con una sentida concentración silenciosa. | Ayuntamiento de Crevillent

A raíz del incendio, fueron atendidas otras cuatro personas que han recibido el alta.

El propietario de la vivienda en la que comenzó el incendio, que ha quedado calcinada, acumula decenas de denuncias vecinales ante la policía por su comportamiento en la esfera de la convivencia vecinal, si bien, al menos hasta el momento, no se ha concretado que esa actitud problemática haya tenido algo que ver con el origen del fuego.

Los ocurrido está siendo investigado por la Guardia Civil.

El incendio se produjo en torno a las ocho de la noche en una vivienda de la segunda planta de un edificio emplazado en la plaza Al-Shafra.

En las labores de extinción del incendio participaron bomberos de Crevillent, Elche, Almoradí y Elda. Fueron movilizados siete vehículos del servicio de emergencias y 14 bomberos.

También intervinieron en el dispositivo desplegado unidades de la Policía Local crevillentina, de la Guardia Civil, efectivos de Protección Civil, tres ambulancias del SAMU y otra de Soporte Vital Básico.