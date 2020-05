La Generalitat cree que la densidad de población y la movilidad han podido dejar fuera del inicio de la desescalada a áreas de salud como las de Elche

La consellera de Sanidad Ana Barceló ha vuelto a defender hoy la Comunitat Valenciana cumple “todos” los criterios que exigía el Gobierno para acceder el lunes a la fase 1 de la desescalada y ha anunciado que el ese mismo día tiene prevista una reunión con el l ministro de Sanidad al que le va a pedir que los 14 departamentos sanitarios de la región a los que no se ha autorizado avanzar a la siguiente etapa del desconfinamiento lo hagan. Entre esas áreas de salud que van a permanecer en la fase 0 están las dos de Elche.

"No conozco los criterios del Ministerio de Sanidad para que pasaran solo diez departamentos pero seguiremos trabajando para que revisen ese examen y pasar adelante", ha afirmado Ana Barceló que añadido que “confía” en que exista la posibilidad de que el pase a la fase 1 de las áreas de salud a las que no se ha autorizado a avanzar a ella lo puedan hacer incluso antes del lunes 18 de mayo, fecha establecida inicialmente para la revisión de la desescalada.

Ana Barceló ha destacado que hasta el viernes no supo que existía la posibilidad de que algunos departamentos sanitarios no pasaran a la etapa de inicio del desconfinamiento ya que los técnicos de la Generalitat aseguraban que “se cumplían los criterios” y el propio ministro de Sanidad les había puesto "buena nota".

Además, la titular de la cartera autonómica de Sanidad ha explicado que cuando advirtieron esos problemas, en diferentes conversaciones con técnicos del ministerio propuso "una relajación" de algunas medidas en esos departamentos pero con el pase conjunto a la siguiente fase. En este sentido ha dicho que se planteó que en zonas de mayor densidad de población y movilidad se pasara a la fase 1 pero que no se permitieran las reuniones de diez personas o las conferencias y seminarios pero "el Ministerio no consideró oportuna la propuesta".

"El lunes me sentaré con el ministro para ver cómo podemos avanzar los departamentos que no han pasado", ha dicho Ana Barceló que ha apuntado que “no es pedir explicaciones sino las razones por la que se entendió que no podíamos pasar cuando creíamos que cumplíamos los criterios".

Ana Barceló ha subrayado que la Comunitat Valenciana está entre la seis autonomías con índices de incidencia más bajo y ha concluido que “quiero entender que hay criterios técnicos y la Comunitat quiere conocer si hay alguna debilidad; hay cierta densidad o tenemos más movilidad por cómo es nuestro territorio pero tenemos capacidad asistencial y de reacción y cumplimos".