La Generalitat cede el antiguo edificio de Correos al Ayuntamiento de Elche para albergar dependencias municipales

El alcalde Pablo Ruz, acompañado por el presidente de la Generalitat Valenciana, ha anunciado que el Consell ha cedido al Ayuntamiento de Elche el antiguo edificio de Correos ubicado en el Paseo de la Juventud, para albergar diferentes dependencias municipales. Ruz ha ensalzado la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana en Elche "para hablar de proyectos y cosas buenas".

Respecto al futuro uso del antiguo edificio de Correos como espacio para dependencias municipales ha señalado que el Ayuntamiento “tiene un problema acumulado desde hace años con la dispersión de las oficinas y la alta cantidad en consignación de alquileres y de ahí la necesidad de condensar estos espacios en un gran edificio como este”.

En este sentido, se trata de “condensar en Jayton, en el corazón de Carrús, y en esta zona del Corazón de Jesús próxima al centro neurálgico de la ciudad, las dependencias municipales con la finalidad de aglutinar y hacer una administración más ágil y fácil”. Una actuación que, en palabras de Ruz, se pretende llevar a cabo en la próxima legislatura.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, ha afirmado que con esta cesión al Ayuntamiento de Elche “se trata de darle utilidad a edificios como este y ponerlos a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana”.

En concreto, ha apuntado que “se ha llegado a un acuerdo para que sea una cesión gratuita y poner en marcha un proyecto que sí tiene este Ayuntamiento y sabe qué hacer con el antiguo edificio de Correos”, ubicado sobre una parcela aproximada de 444 metros cuadrados.