'Ganar, ganar y volver a ganar': llamamiento a la afición para el Elche-Mallorca

'"10 'Finalissimas'. Ganar, ganar y volver a ganar". Es la pancarta de la Federación de Peñas con la que ha amanecido este miércoles el Martínez Valero para arengar a los jugadores y a la afición en la previa del Elche-Mallorca. Quedan diez partidos de Liga y el conjunto ilicitano se encuentra a dos puntos de la permanencia.

Desde la Federación de Peñas, conscientes de la trascendencia del envite de este sábado, hacen un llamamiento para que el encuentro se juegue desde las 12:00 horas. Solicitan que los aledaños del Martínez Valero se llenen para recibir a los futbolistas de Eder Sarabia e insuflar ánimos de cara al choque.

El Elche tiene por delante cinco partidos en casa y otros cinco a domicilio para revertir la complicada situación que atraviesa. Por el Martínez Valero pasarán Mallorca, Valencia, Atlético de Madrid, Alavés y Getafe. Fuera de casa habrá que rendir visita a Rayo Vallecano, Oviedo, Celta, Betis y Girona.

Los de Sarabia acumulan once jornadas sin vencer y son el peor visitante de la categoría. Aún así, en el club confían en una reacción para lograr el objetivo de la permanencia. Christian Bragarnik comparecerá este miércoles en una semana decisiva de la temporada.