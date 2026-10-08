La Fundación Oceanogràfic y la Cofradía de Pescadores de Santa Pola sueltan al mar dos tortugas desde la playa Varadero

La Fundación Oceanogràfic y la Conselleria de Agricultura han soltado desde la playa Varadero de Santa Pola dos tortugas marinas (Caretta caretta) tras completar su recuperación en el ARCA del Mar.

La jornada ha servido para poner en valor el papel del sector pesquero, en particular el de la Cofradía de Pescadores de la villa marinera, como aliado de la conservación marina.

No en vano, desde la Fundación Oceanogràfic, la colaboración de los pescadores y las cofradías “es fundamental para detectar ejemplares que interactúan accidentalmente con las artes de pesca y activar los protocolos de atención y recuperación”.

Las dos tortugas fueron rescatadas en Benidorm y Valencia, y después de recibir la atención necesaria en el Centro de Recuperación del Oceanogràfic, han vuelto a su hábitat natural, el mar Mediterráneo.

En la suelta han participado representantes de la Conselleria de Agricultura, del Ayuntamiento de Santa Pola, del Aquarium del Museo del Mar, de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola y de la Fundación Oceanogràfic.

Una red de colaboración en Santa Pola

La suelta refuerza el trabajo entre la Fundación Oceanogràfic y el Aquarium del Museo del Mar de Santa Pola, dependiente del Ayuntamiento de la localidad, con el que existe un acuerdo para desarrollar conjuntamente acciones de conservación marina, investigación, educación ambiental, divulgación científica y rescate y protección de especies.