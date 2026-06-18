La formación política Contigo Elche pide marquesinas en las paradas de autobús de las pedanías

La formación política Contigo Elche ha pedido este jueves la instalación de marquesinas en las paradas de autobús de las pedanías del municipio ilicitano. Ha considerado un “agravio” que los vecinos del Camp d’Elx no dispongan de ellas, viéndose obligados a esperar la llegada de autobús desprotegidos de las inclemencias meteorológicas, tanto el sol como la lluvia.

Para Contigo Elche, la falta de marquesinas en las paradas de las pedanías ilicitanas “podría desincentivar el uso del transporte público, contradiciendo los discursos municipales sobre sostenibilidad y movilidad”.

En esos términos se ha expresado Carlos San José, presidente de Contigo Elche, que la falta de marquesinas en esas paradas de autobús afecta de forma negativa sobre todo a personas mayores y menores.

“Los vecinos de las pedanías también pagan impuestos y tienen el mismo derecho a un transporte público digno y accesible”, ha señalado San José que ha defendido que “no puede haber ciudadanos de primera y de segunda según donde vivan”.

El presidente de la formación política ha apuntado que “si el Ayuntamiento quiere que la gente deje el coche en casa, lo primero es ofrecer paradas en condiciones, no simples postes en mitad de la nada”, al tiempo que ha destacado que “no estamos pidiendo grandes obras ni proyectos faraónicos, sino soluciones sencillas y eficaces que mejoren el día a día de miles de ilicitanos”.