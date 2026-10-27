Finaliza la excavación en el cementerio de Alicante para investigar un posible caso de un bebé robado de Petrer durante la dictadura.

El Ayuntamiento de Petrer ha informado este martes que ya han finalizado los trabajos de excavación arqueológica de una fosa común del cementerio municipal ‘Nuestra Señora del Remedio’ de Alicante, que ha sido una intervención dirigida a exhumar los restos humanos existentes y esclarecer posibles casos de bebés robados durante la dictadura franquista, entre ellos el de un recién nacido de Petrer.

En virtud de la documentación existente, en esa fosa constan 58 enterramientos correspondientes a recién nacidos y bebés.

La actuación ha sido impulsada a instancias de la Fiscalía de Memoria Democrática de Alicante, tras las denuncias presentadas por la Asociación de Víctimas de Bebés Robados y Adopciones Irregulares de Alicante (AVA). Entre los enterramientos documentados figuraba el de un recién nacido perteneciente a una familia de Petrer.

Se sabrá si es así cuando se conozcan los resultados de las pruebas genéticas a las que se va a someter los restos óseos que se han recuperado durante el desarrollo de la excavación.

El Ayuntamiento de Petrer ha colaborado en la financiación de una intervención cuyo grueso económico ha corrido a cargo de la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana dentro de la convocatoria de ayudas destinadas a actuaciones de apertura de fosas y exhumaciones de víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, correspondiente a la anualidad 2026.