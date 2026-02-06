‘Por fin no es lunes’ se acerca a la investigación de la UMH de Elche en la que un paciente ciego ha recuperado de forma parcial su visión natural

La investigación del laboratorio de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche que ha logrado recuperar parcialmente la visión natural de un hombre con ceguera total desde hace tres años ha sido protagonista en el programa ‘Por fin no es lunes’ de Jaime Cantizano.

Miguel Terol, paciente que ha recuperado parcialmente su visión natural, y Eduardo Fernández Jover, director del Instituto de Bioingeniería de la UMH de Elche y de la investigación, han detallado en Onda Cero los pormenores de la investigación en marcha, qué sintieron y cómo vivieron el momento en el que, de manera espontánea, Terol comenzó a percibir luz, formas y movimientos.

El resultado obtenido en el marco de la investigación abre la puerta a la esperanza, si bien los responsables de la misma sostienen que no se deben de crear falsas expectativas.