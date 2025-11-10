CIENCIA

Investigadores de la UMH desarrollan con éxito un sistema de visión artificial

Se trata de una neuroprótesis que establece una comunicación con el cerebro de la persona ciega y le permite recuperar una visión funcional

Mayte Vilaseca

Elche |

Las investigaciones en torno a las posibilidades de que las prótesis visuales basadas en implantes cerebrales puedan hacer que las personas invidentes recuperaren parte de su funcionalidad, es una de las líneas de investigación mas desarrolladas por universidades y científicos de todo el mundo. Sin embargo, un estudio de la UMH liderado por el catedrático Eduardo Fernández Jover ya ha dado un paso más al probar uno de estos dispositivos en pacientes reales.

Los resultados no podían ser mas positivos: los dos pacientes que han formado parte del estudio han conseguido reconocer obstáculos, formas e incluso letras. De ello hablamos con el doctor Fernández Jover, en esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó.

