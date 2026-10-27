Muere en Villena el conductor de un camión tras volcar e incendiarse un camión en la A-33

El conductor de un camión ha fallecido en la madrugada de este tras sufrir un accidente en la A-3 a su paso por Villena. Por causas que está en investigación, el tráiler ha volcado lateralmente. Ha ocurrido a un kilómetro de distancia de la cárcel de Villena.

Tras volcar la parte del remolque se ha incendiado y las llamas han acabado por afectar a todo el camión.

El accidente ha ocurrido poco antes de las tres de la madrugada y hasta el lugar del mismo se han movilizado dotaciones de bomberos de Villena, Elda y Ontinyent.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos se ha informado el camión accidentado ha ocupado la práctica totalidad de la calzada por la que circulaba por lo que se han registrado retenciones importantes durante la noche en esa zona de la autovía.

Además, se ha tenido que emplear una retroexcavadora para remover la carga del tráiler y facilitar las labores de extinción del incendio del vehículo pesado.