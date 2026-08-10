OFRECIDO POR GENERALITAT VALENCIANA

Especial Misteri d´Elx en Onda Cero Elche

El programa contará con representantes del Patronato del Misteri y responsables institucionales que nos contarán los preparativos que se llevan a cabo para los días grandes de las representaciones sagradas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

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Especial Misteri d´Elx en Onda Cero Elche
Especial Misteri d´Elx en Onda Cero Elche | Onda Cero Elche

Más de Uno Elche-Comarcas del Vinalopó, presentado por Mayte Vilaseca, dedicará este miércoles un especial de radio que desgranará los secretos de las representaciones sagradas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, justo antes de los días grandes de la Festa. Onda Cero Elche y la Generalitat Valenciana se unen para ofrecer un espacio dedicado a la joya patrimonial de las fiestas de la localidad en honor a la patrona, la Mare de Deu. Por los micrófonos de Onda Cero pasarán responsables del Patronato del Misteri d´Elx junto a representantes institucionales. El programa comenzará a las 12:20 horas de este miércoles 12 de agosto en el 102.0 FM y, posteriormente, se ofrecerá en formato podcast en la web y app de Onda Cero Elche.

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