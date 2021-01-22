Los equipos de categoría nacional son los únicos que se mantienen en competición.

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN
CF INTERCITY-ELCHE ILICITANO, DOMINGO A LAS 11:30 HORAS
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ALBACETE-ELCHE, SÁBADO A LAS 16 HORAS
APLAZADO EL KELME-UCAM MURCIA
LIGA NACIONAL JUVENIL
APLAZADO EL ELCHE 'B'-VILLARREAL 'B'
RODA 'B'-CELTIC ELCHE, SÁBADO A LAS 12 HORAS
VILAMARXANT-INTANGCO, SÁBADO A LAS 17 HORAS
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
FUNDACIÓN ALBACETE 'B'-ELCHE CF FEMENINO, SÁBADO A LAS 16 HORAS
FÚTBOL SALA
SEGUNDA MASCULINA
ELCHE CF SALA-EL POZO CIUDAD DE MURCIA, LUNES A LAS 19:45 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA FEMENINA
LES CORTS-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO A LAS 17 HORAS
BALONMANO
APLAZADO EL ADESAL CÓRDOBA-CBM ELCHE EN LIGA GUERRERAS IBERDROLA
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM BENIDORM-CBM ELCHE, SÁBADO A LAS 20 HORAS
VOLEIBOL
PRIMERA MASCULINA (GRUPO PERMANENCIA)
CV CARAVACA-CV ELCHE, SÁBADO A LAS 17 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELCHE-CW DOS HERMANAS, SÁBADO A LAS 16:30, PISCINA DEL ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CN METROPOLE-CW ELCHE, DOMINGO A LAS 11:30 HORAS