AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Los equipos de categoría nacional son los únicos que se mantienen en competición

Los compromisos del deporte ilicitano se han visto reducidos debido a la situación de la pandemia del coronavirus; sólo tienen jornada los conjuntos que compiten en el ámbito estatal

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 22.01.2021 16:02

Los equipos de categoría nacional son los únicos que se mantienen en competición.
Los equipos de categoría nacional son los únicos que se mantienen en competición. | Joventut d'Elx

FÚTBOL

TERCERA DIVISIÓN

CF INTERCITY-ELCHE ILICITANO, DOMINGO A LAS 11:30 HORAS

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ALBACETE-ELCHE, SÁBADO A LAS 16 HORAS

APLAZADO EL KELME-UCAM MURCIA

LIGA NACIONAL JUVENIL

APLAZADO EL ELCHE 'B'-VILLARREAL 'B'

RODA 'B'-CELTIC ELCHE, SÁBADO A LAS 12 HORAS

VILAMARXANT-INTANGCO, SÁBADO A LAS 17 HORAS

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

FUNDACIÓN ALBACETE 'B'-ELCHE CF FEMENINO, SÁBADO A LAS 16 HORAS

FÚTBOL SALA

SEGUNDA MASCULINA

ELCHE CF SALA-EL POZO CIUDAD DE MURCIA, LUNES A LAS 19:45 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA FEMENINA

LES CORTS-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO A LAS 17 HORAS

BALONMANO

APLAZADO EL ADESAL CÓRDOBA-CBM ELCHE EN LIGA GUERRERAS IBERDROLA

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM BENIDORM-CBM ELCHE, SÁBADO A LAS 20 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA MASCULINA (GRUPO PERMANENCIA)

CV CARAVACA-CV ELCHE, SÁBADO A LAS 17 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELCHE-CW DOS HERMANAS, SÁBADO A LAS 16:30, PISCINA DEL ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CN METROPOLE-CW ELCHE, DOMINGO A LAS 11:30 HORAS

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