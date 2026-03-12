Los empresarios del polígono de Carrús de Elche piden al Ayuntamiento un mayor esfuerzo en el mantenimiento del área

La Comunidad de Propietarios del polígono de Carrús de Elche ha criticado que la documentación para la tramitación de su transformación en una Entidad de Gestión y Modernización (EGM) se encuentra “paralizada en el Ayuntamiento” y ha reclamado “agilidad” a la administración local para avanzar en el procedimiento.

Por otro lado, los propietarios del polígono han confiado en que por parte consistorio se desarrollen los pliegos de condiciones que deben regir la contratación y ejecución de las obras de mejora para las que se ha conseguido subvención del IVACE, que son ayudas que para no perderse han de estar finalizadas antes de finales de este año.

Así se ha puesto de manifiesto durante la reciente celebración de la Asamblea General de la comunidad de propietarios del polígono. Ha sido una convocatoria en la que Juan Pascual ha renovado su mandato como presidente de la misma y en la que también se ha expresado el malestar de los dueños de naves en el asentamiento industrial por el deficiente mantenimiento del ajardinamiento en distintas zonas del polígono.

Otro de los asuntos que ha generado “preocupación” ha sido la situación de las calles interiores que siguen siendo privadas, pese a contar con servicios públicos como aceras, alumbrado, asfaltado o contenedores. Asimismo, debido a la configuración histórica del polígono industrial desde su creación, muchas de esas calles carecen actualmente de mantenimiento y, por ello, los propietarios solicitan al Ayuntamiento que esas calles pasen de titularidad privada a pública.

Además, en la Asamblea General se ha abordado la problemática generada por algunas empresas de recogida de chatarra que tienen sus instalaciones en polígono y cuya actividad, se afirma desde la comunidad de propietarios, “está provocando incidencias continuas· a modo de “presencia de personas que acuden con carros a entregar material metálico, actuando aparentemente como autónomos encubiertos de esas empresas, sin una trazabilidad clara de las entregas del material”. En este sentido, desde la Comunidad de Propietarios, se sospecha que parte de esos materiales podrían proceder de robos en naves del propio polígono.