Elda inicia las obras en las calles Manzano y Limonero en la zona de La Melva.

La concejalía de Espacio Público e Inversiones del Ayuntamiento de Elda ha comenzado los trabajos de mejora en dos calles situadas en el Polígono 18 en las inmediaciones de La Melva. En concreto, en las calles El Manzano y El Limonero.

Estas obras permitirán crear nuevos tramos de acera más amplios con pavimento uniforme y con los rebajes correspondientes para optimizar el paso y la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Además, se va a mejorar el asfalto para ofrecer un nuevo vial homogéneo por el que circular con vehículos a motor y se va a elevar las arquetas de registro de alcantarillado a la nueva cota creada tras el asfaltado.

Así se espera mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona de la rambla, una vez pasado el puente de La Melva por el que discurren las vías del tren, y aumentar al mismo tiempo la seguridad de los peatones para evitar posibles accidentes de tráfico.

Tras la demolición del anterior bordillo, ahora los operarios trabajan en levantar uno nuevo para después a la colocación del nuevo pavimento de las aceras, mientras que el equipo de asfalto está con labores de fresado del firme para preparar el terreno.