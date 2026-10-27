Elda clausura su certamen de teatro amateur de este año con el grupo Comboi Mediterrani como triunfador

La compañía valenciana Comboi Mediterrani, con su obra ‘Escríbeme la tierra’, se ha alzado con cinco premios de la edición de este año del festival de teatro amateur ‘Escena Elda’, que ha sido la vigesimoprimera.

El grupo ha conseguido el primer premio del certamen y los reconocimientos del jurado, del público, el de Mejor Dirección (Dídac Moreno) y el de Mejor Actriz Protagonista (Arianne Olucha).

El segundo premio del certamen de teatro eldense ha recaído en la obra 'Seis, el musical', de la formación Musicales 3C, trabajo que también se ha llevado el reconocimiento a la Mejor Actriz Secundaria (Mariana Porcel).

Por otro lado, el tercer premio ha sido para la obra

'Rebeldías posibles', de Maniquí Teatre, que también ha sumado los galardones de Mejor Actor Principal masculino (Álvaro Quintanar) y Mejor Actor Secundario masculina (Daniel Sampedro).

El cuarto Premio ha sido concedido a 'Carlota', del grupo Platea Teatro, propuesta que además ha logrado el reconocimiento a la Mejor Escenografía.

Rosa Vidal, concejala de Teatro en el Ayuntamiento de Elda ha valorado positivamente el desarrollo de las representaciones llevadas a cabo en el Teatro Castelar, destacando la gran acogida del público eldense y el excelente nivel interpretativo exhibido sobre las tablas durante todo el festival: “El certamen continúa demostrando una salud excelente y una capacidad de atracción indiscutible gracias al esfuerzo de las compañías participantes y al entusiasmo de los espectadores”, ha dicho Vidal que también ha destacado que "Escena Elda se ha consolidado como uno de los certámenes más importantes de España en el ámbito del teatro amateur, tanto por la calidad de las compañías seleccionadas como por el altísimo nivel de las obras que se representan”.