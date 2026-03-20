Elche-Mallorca: media permanencia en juego en el Martínez Valero

Elche y Mallorca se juegan media permanencia este sábado en el Martínez Valero. Los franjiverdes están en descenso y los bermellones marcan la salvación. Dos puntos les separan en la tabla. Los de Sarabia necesitan poner fin a la mala dinámica de resultados que atraviesa, con once encuentros sin vencer.

La llegada de Demichelis ha revitalizado al cuadro balear. El Mallorca ha obtenido cuatro puntos en dos jornadas desde que aterrizase en la isla el preparador argentino. Johan Mojica y Jan Virgili se perderán por sanción el encuentro en el Martínez Valero.

El conjunto ilicitano, con Sarabia ratificado por Bragarnik, ha pasado la semana en descenso por primera vez este curso. Las once jornadas sin vencer pesan a un equipo que ha perdido la energía de la primera vuelta. Aún quedan diez jornadas, por lo que hay tiempo suficiente para revertir la situación.

El Elche es consciente de que una victoria le sacaría de la zona de descenso, pero un nuevo revés complicaría sobremanera las opciones de permanencia. Se pondrá en juego el punto extra del 'goal-average' particular, con clara ventaja para los baleares tras el 3-1 de la ida en Son Moix.

La afición arropará al Elche, con distintas iniciativas para recibir a los jugadores dos horas antes del choque por parte de la Federación de Peñas y la Grada de Animación. También se prevé la presencia de 500 seguidores del Mallorca, dada la importancia del duelo.