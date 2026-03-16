Elche: tres meses sin ganar, en descenso y a las puertas de una 'final'

El Elche encara una semana decisiva con el duelo ante el Mallorca en el Martínez Valero en el horizonte. Los franjiverdes acumulan once jornadas sin ganar y han caído al descenso por primera vez esta temporada. La derrota en el Santiago Bernabéu y el triunfo del Mallorca contra el Espanyol dejan a los de Eder Sarabia sin margen de error.

Han pasado tres meses desde el último triunfo del Elche. Llegó ante el Rayo Vallecano el 21 de diciembre de 2025. Los ilicitanos cerraron un año histórico con una cómoda renta sobre el descenso. La zona roja estaba a siete puntos. La situación ha cambiado y el cuadro franjiverde se ha convertido en un equipo irreconocible.

En el Bernabéu encajaron la peor derrota de la 'era Sarabia' en Liga. Solo en la pasada edición de la Copa del Rey, contra el Atlético de Madrid, el Elche de Sarabia recibió una goleada más abultada (0-4). Más allá del resultado ante el Real Madrid, la imagen del Elche fue muy pobre.

Las cosas se igualan en la parte baja de la tabla. La llegada de Demichelis ha reactivado a un Mallorca que ha sido capaz de sacar cuatro puntos en las dos últimas jornadas. Se ha colocado dos puntos por encima del Elche. A dos puntos del cuadro ilicitano también se encuentra el Alavés, que sumó un punto con sabor a derrota frente al Villarreal.

Por debajo del Elche, el Oviedo quiere creer y se impuso al Valencia en el Carlos Tartiere. Aún así, la salvación sigue lejos de los asturianos. Concretamente a siete puntos tras el triunfo del Mallorca. El Levante cierra la jornada este lunes en Vallecas. Un triunfo de los de Luis Castro haría que los granotas pisasen los talones del Elche.

El partido contra el Mallorca no solo es una final anticipada para el Elche. También lo será para Eder Sarabia. Una nueva derrota, además de complicar sobremanera las opciones de salvación, dejaría muy tocado al técnico vasco al frente del banquillo. Aunque en el club cierran filas en torno a su entrenador, parte de la afición cuestiona su continuidad.

El Elche se agarra a la permanencia y quiere fiarlo casi todo al Martínez Valero. Aún tienen que pasar por el feudo franjiverde rivales directos como el Mallorca, el Alavés, el Valencia o el Getafe. Lejos del Martínez Valero, los ilicitanos siguen sin ganar y son el peor visitante de la categoría.