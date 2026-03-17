El Elche suma internacionales: Lucas Cepeda, convocado por Chile

Tras la llamada de Affengruber con la selección de Austria, otro jugador del Elche ha sido citado por su combinado nacional para esta ventana FIFA de marzo: Lucas Cepeda. El extremo ha entrado en la convocatoria de Chile para los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Chile jugará sus amistosos en Oceanía y Cepeda ha recibido la llamada del seleccionador Nicolás Córdova. A priori, estará disponible para Sarabia de cara al decisivo Rayo Vallecano-Elche, que se jugará el viernes 3 de abril en el Estadio de Vallecas. Eso sí, debido al cambio de horario, no tendrá muchas sesiones con el Elche antes del duelo en tierras madrileñas.

El Elche tiene tres internacionales en sus filas en esta ventana FIFA. Además de David Affengruber y Lucas Cepeda, Grady Diangana ha entrado en la lista de la República Democrática del Congo. Llama la atención el caso del central austriaco, que en las últimas convocatorias no había pasado el corte de la prelista.

Los internacionales del Elche abandonarán la ciudad ilicitana tras el partido de este sábado contra el Mallorca. La plantilla franjiverde tendrá dos semanas para preparar el siguiente encuentro en Vallecas, aunque lo hará con bajas debido al 'virus FIFA'.