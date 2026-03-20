El Ayuntamiento de Elche se suma a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche ha acogido este viernes el acto institucional con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra cada 21 de marzo, organizado junto a la Asociación Extraordinarios T21 de Alicante.

El evento, moderado por la edil de Discapacidad, María Bonmatí, ha contado con la proyección del vídeo de la campaña nacional de 2026 y la lectura del manifiesto por parte de tres madres y una persona con síndrome de Down bajo el lema “No Soy Yo, Eres Tú”.

Durante el manifiesto se ha incidido en que las verdaderas barreras no están en las personas con síndrome de Down, sino en los prejuicios y las limitaciones que impone la sociedad. En este sentido, se ha reivindicado el derecho a una educación inclusiva, un empleo digno, la autonomía personal y la participación plena en la comunidad.

Asimismo, se ha hecho un llamamiento a construir una sociedad que escuche, confíe y ofrezca apoyos reales, dejando atrás la sobreprotección y la invisibilización.

El alcalde ilicitano Pablo Ruz ha recordado que el nuevo pabellón de la ciudad lleva el nombre de dos deportistas con síndrome de down, Sara Marín y María Diez, “dos campeonas que han destacado por su esfuerzo, dedicación y talento y como este nuevo espacio es un orgullo para todos hemos decidido que lleve el nombre de estas dos grandes deportistas”.

Asimismo, ha destacado la capacidad de enseñar de las personas con síndrome de down y ha dejado claro que, “el talento, esfuerzo, lucha, capacidad, inteligencia o las ganas de vivir son virtudes que nos pertenecen a todos por encima de cualquier otra cosa”.