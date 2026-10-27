El Elche no quiere sustos en Copa del Rey

La Copa del Rey entra en escena para los equipos de Primera División. Para el Elche lo hace en el estadio José Antonio Pérez, donde le espera la UD Pinatar. El cuadro murciano, que milita en Preferente, vivirá este martes una jornada histórica con la visita de un conjunto de la máxima categoría.

El Elche no quiere sustos. Martín Anselmi se toma muy en serio el torneo y, por ello, sacará un once de garantías. Habrá rotaciones y minutos para los menos habituales, pero el equipo será reconocible. La ilusión y el césped artificial son bazas que los locales quieren explotar para intentar dar la sorpresa.

El encuentro servirá para que, por fin, debute Alejandro Iturbe. El portero llegó al Elche en verano de 2025 y aún no se ha estrenado en partido oficial. Otro debut con la camiseta franjiverde será el de Kevin Lomonaco. El central se probará para adquirir rodaje en su puesta a punto particular.

Otros jugadores como Neto, Diangana, Josan, Ali Houary o Ponce también apuntan al once. Tampoco se descarta la presencia de canteranos como Padilla, que llegó a disponer de minutos en Primera División en Riazor.

El corto desplazamiento hará que el Elche no esté solo en la pedanía de Lo Pagán. Para los ilicitanos lo más importante es la Liga y el duelo de este próximo domingo ante el Valencia, pero antes hay que solventar la primera ronda copera ante la UD Pinatar.