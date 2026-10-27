Elche quiere desarrollar la protección BIC del oficio de palmerero para reforzar su conservación y transmisión entre generaciones

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Medio Ambiente, impulsará la elaboración de una memoria técnica para documentar y desarrollar la protección del oficio tradicional de palmerero, reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial por la Ley de Protección y Promoción del Palmeral de Elche de 2021. El proyecto contará con una subvención municipal de 12.000 euros y la participación de la Asociación de Palmereros de Elche (APELX) y el Museo Escolar de Pusol.

El concejal de Medio Ambiente y Palmeral, José Antonio Román, ha explicado este martes que, cinco años después de la aprobación de la ley, es necesario avanzar en el desarrollo de este reconocimiento: “No se trata únicamente de realizar un estudio, sino de disponer de una herramienta útil para conservar y transmitir el oficio de palmerero”, ha afirmado Román que también ha recordado que los “conocimientos, transmitidos durante generaciones, forman parte de la historia y la identidad de la ciudad”

La memoria que se va a elaborar se estructurará en varios ámbitos e incluirá la historia, el origen y la evolución del oficio, los conocimientos que lo caracterizan, las técnicas de trepa y poda, las herramientas tradicionales y los testimonios de profesionales en activo y jubilados. También abordará las dificultades económicas, la falta de relevo generacional y los riesgos que amenazan la continuidad de estos saberes. Para ello, se realizarán entrevistas y se recopilará documentación escrita y audiovisual que permita preservar y transmitir las prácticas tradicionales.

“El objetivo es trasladar a las administraciones competentes las necesidades específicas del oficio para avanzar en su reconocimiento como profesión tradicional”, ha concluido José Antonio Román.

Por otro lado, el presidente de APELX, Antonio Brotons, ha destacado que el proyecto permitirá concretar qué comprende el oficio y cómo debe transmitirse y ha incidido en que “es el principio de un gran proyecto que nos ilusiona a todos los palmereros y que lleva años pendiente”.

Por su parte, el presidente del Museo Escolar de Pusol, Rafael Martínez, ha valorado la participación de la entidad en la elaboración del documento y ha destacado que “la memoria permitirá documentar de forma rigurosa un oficio ya reconocido como BIC Inmaterial, pero cuyo desarrollo necesita una base documental que concrete sus características y contribuya a su protección”.