Elche presenta la página web oficial para las Fiestas de Agosto 2026

Con motivo del inicio de las Fiestas Patronales de Elche 2026 hoy se han presentado tanto del spot publicitario como la página web desde la que se podrá acceder a toda la información acerca de los actos festivos. Mañana, sábado 1 de agosto a las 22 horas, tendrá lugar el pistoletazo de salida con La Crida, el lanzamiento de la gran mascletá vertical nocturna organizada por la Federación Gestora de Festejos Populares.

Inma Mora, edil de festejos, ha expuesto la página web 'fiestasenelche.es' donde se podrán encontrar los eventos, comprendidos en el programa de fiestas de este año y coordinados por el Ayuntamiento de Elche y las entidades festeras.

Dentro de la web pueden apreciarse hasta 8 apartados distintos: 'inicio', 'conciertos', 'programa', 'mascletaes', 'Nit de l'Albà', 'accesos a menores', 'autobuses' y 'puntos violeta'.

Entre los servicios ofrecidos se encuentran la compra de entradas para aquellos conciertos de pago, el sistema de votación a la mascletá ganadora y un menú con todas las líneas, paradas y horario de los diferentes autobuses nocturnos disponibles para los diferentes barrios y pedanías de Elche. Asimismo, en la pestaña 'puntos violeta' aparecen especificadas las localizaciones y horas a las que acudir ante cualquier caso de violencia de género.

Por su parte, Inma Mora también ha puesto en valor el trabajo detrás de la revista de fiestas, realizada por la periodista ilicitana María Jesús Mora. "Trasmite todo lo que los ilicitanos sentimos durante nuestras Fiestas y pone en valor tanto el trabajo de los técnicos municipales como el de las entidades festeras” ha señalado la concejala.