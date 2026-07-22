El PP de Elche pide a la Corporación rechazar la financiación autonómica que plantea el Gobierno central

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Elche va a defender en el pleno del Ayuntamiento de este mes, que se va a celebrar este próximo lunes, una Moción en la que se rechaza el modelo de financiación autonómica que se plantea desde el Gobierno de España porque, a juicio del PP, “rompe la igualdad entre comunidades y beneficia a Cataluña”.

El Grupo Popular insiste en que la propuesta del Gobierno central ha sido rechazada por doce comunidades autónomas y recuera en la Moción presentada que el Ayuntamiento de Elche se ha pronunciado en anteriores ocasiones en defensa de una financiación justa para la Comunitat Valenciana.

El PP recalza que los recursos que llegan a partir de esa financiación autonómica repercuten directamente en los ayuntamientos ya que “la insuficiencia de recursos condiciona la prestación de servicios públicos esenciales y dificulta atender las necesidades reales de los ciudadanos”.

En la Moción presentada, el PP exige al Gobierno central que “desista de cualquier propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que no cuente con un amplio consenso entre las comunidades autónomas”, así como que solicita la convocatoria “inmediata” de la Conferencia de Presidentes para abordar el sistema de financiación autonómica y reclama que “la reforma de la financiación local se impulse de forma paralela a la reforma de la financiación autonómica, tal y como ha planteado la Federación Española de Municipios y Provincias”.

El PP también insta la creación de un Fondo de Nivelación transitorio para la Comunitat “mientras se aprueba un nuevo modelo de financiación”.