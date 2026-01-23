Elche ofrece este año 600 plazas en sus talleres sénior que arrancarán el 16 de febrero

El Ayuntamiento de Elche ha aumentado en 120 las plazas para los talleres sénior, ofertándose hasta 600.

Esos talleres están dirigidos a residentes mayores de 60 años empadronados en la ciudad.

El periodo de inscripción se va a abrir el lunes y se va a extender hasta el 5 de febrero. Ese trámite se va a poder cumplimentar tanto presencialmente como de forma online.

Las inscripciones presenciales se podrán realizar en el centro cívico de Candalix, conocido popularmente como el Bailongo, y en el centro polivalente de Carrús.

Así lo ha explicado hoy Aurora Rodil, concejala de Mayores, que es el departamento municipal que impulsa el programa.

Habrá talleres de taichí, de ejercicios biosaludables, de aquagym y gerontogimnasia, así como de teatro o de uso de dispositivos móviles.

Los cursos comenzarán el próximo 16 de febrero. Antes, el día 12 de ese mes, se publicarán las listas de admitidos y cada persona podrá inscribirse en dos talleres, indicando su preferencia, ya que solamente se les asignará uno en caso de salir en el sorteo. Además, sólo se podrá asignar un segundo taller si hay plazas vacantes y siempre y cuando todos los inscritos tengan un taller asignado.

Los talleres se llevarán a cabo en el Centro Cívico de Candalix, en la Casa del Mayor y en las instalaciones de la concejalía de Infancia, Familia y Mayores. Algunas de las actividades de exterior se realizarán en el Parque Municipal y en la Plaza de la Aparadora, al tiempo que las acuáticas (aquagym o natación), tendrán lugar en la piscina del Club Deportivo Tiro de Pichón.