La situación física de Thomas Lemar preocupaba en el Elche desde que el lunes fuese sustituido en el Ciutat con molestias en el isquiotibial. Afortunadamente, el francés se ha sometido a pruebas médica que han descartado una lesión importante. Sufre una sobrecarga leve en el bíceps femoral.

El jugador cedido por el Atlético de Madrid se perderá el partido de este sábado, pero podría reaparecer en Pamplona ante Osasuna. Por medio, también está la segunda ronda de la Copa del Rey en Cartagonova. Las primeras previsiones apuntaban a una lesión de tres semanas, pero la resonancia ha descartado esa gravedad.

Lemar se lesionó el 1 de noviembre ante el Valencia y aprovechó el parón para recuperarse. Solo se perdió la cita ante el Betis y reapareció en el descanso del duelo ante el Levante. La molestia que sintió no es en la misma zona de la que se lesionó en el derbi regional ante los de Javier Aguirre.

Aunque el Elche no estime tiempo de baja, lo lógico es que esté cerca de una semana ejercitándose al margen. Por tanto, hay confianza en que pueda regresar el domingo 6 de diciembre en El Sadar.

Thomas Lemar se ha convertido en un futbolista capital para Anselmi. Llegó el último día del mercado veraniego, pero pronto hizo gala de su calidad para hacerse hueco en el once. Es el jugador con más calidad de la plantilla y el Elche le necesita al 100% en los metros finales.