Elche lanza una campaña de sensibilización para que los dueños de mascotas impidan que orinen en la acera

El Ayuntamiento de Elche y la mercantil concesionaria del servicio de limpieza en el municipio (UTE Elche) han presentado una nueva campaña de concienciación ciudadana para fomentar que las mascotas hagan sus necesidades en la calzada y no en las aceras, fachadas o mobiliario urbano, con el objetivo de mejorar la limpieza de la ciudad y reducir el consumo de agua destinado al baldeo de calles del municipio.

El concejal de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, ha explicado que esta iniciativa responde a las numerosas quejas vecinales y ha recordado que “la ordenanza municipal establece que los animales no pueden orinar en aceras, mobiliario urbano, parterres o zonas ajardinadas, sino en la calzada”.

Además, ha apelado al civismo de la ciudadanía, especialmente durante el verano, “cuando las altas temperaturas dificultan mantener todas las calles baldeadas a diario”.

Casi 31 millones de litros de agua para limpiar orines

Actualmente, el Ayuntamiento destina 30,7 millones de litros de agua al año para la limpieza de orines de mascotas, que es una labor que realizan diariamente hasta 16 equipos de baldeo de UTE Elche.

Por su parte, Alberto Bleda, gerente de la empresa de limpieza, ha señalado que “con un gesto tan sencillo como bajar al perro a la calzada y utilizar agua jabonosa se contribuye a mantener unas calles más limpias y cuidadas”. Además, ha advertido de que los orines deterioran el mobiliario urbano, provocando daños en farolas, señales y otros elementos de la vía pública.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que la ordenanza municipal de limpieza prohíbe que los animales realicen sus necesidades sobre aceras, zonas de paso, parterres o espacios de uso ciudadano.

Además, la normativa de tenencia de animales obliga a los propietarios de animales de compañía a limpiar los orines con agua jabonosa y a censar a sus mascotas en el municipio.

El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones de hasta 750 euros.