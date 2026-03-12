Elche: Grady Diangana buscará el billete al Mundial con El Congo

Grady Diangana se jugará el billete al Mundial con la República Democrática del Congo. El mediapunta del Elche ha entrado en la lista de su seleccionador Sébastien Desabre y disputará la repesca el martes 31 de marzo ante el vencedor del Jamaica-Nueva Caledonia. La RD del Congo está a noventa minutos de certificar su presencia en la cita mundialista.

Diang aprovechará el parón de selecciones en Primera División, por lo que en principio no debería perderse ningún partido del Elche. Los de Sarabia recibirán el sábado 21 de marzo al Mallorca y ya no volverán a jugar hasta el primer fin de semana de abril ante el Rayo Vallecano a domicilio.

Diangana se marchará con su selección tras el encuentro ante el cuadro bermellón. La Liga debe fijar todavía los horarios de la primera jornada de abril. Si el Rayo Vallecano-Elche se disputase el viernes 3 de abril, Diang llegaría bastante justo para el duelo en Vallecas.

El mediapunta no disputó la Copa África con la RD del Congo. Estaba con molestias y no pudo entrar en la lista de su selección. Avanzaron en la fase de grupos, pero después fueron eliminados por Argelia en octavos de final.

Diang recuperó la titularidad en el Elche en La Cerámica. Fue sustituido en el segundo acto y podría dejar su hueco a Martim Neto o Lucas Cepeda en el Santiago Bernabéu. Llegó a la entidad franjiverde en los últimos días del mercado veraniego y ha tenido tramos en los que ha sido titular para Sarabia.

Grady Diangana aspira a representar al Elche en el Mundial. La República Democrática del Congo quedaría emparejada en el grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. En principio, sería el único mundialista del cuadro franjiverde. Affengruber tiene el sueño de meter la cabeza en la convocatoria de Austria, pero parece difícil. También tiene muy complicada su presencia en la lista de Uruguay el punta Álvaro Rodríguez.