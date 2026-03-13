El Elche espera que Héctor Fort pueda jugar el último mes de Liga

Sarabia ha confirmado que Héctor Fort volverá a Elche este próximo lunes. Lesionado en el último encuentro de 2025, ante el Rayo Vallecano, fue operado de hombro hace casi tres meses. Permanece en Barcelona, con los servicios médicos del conjunto culé pendientes de su evolución.

El lateral cedido por el Barça tiene todavía algo más de un mes por delante para ponerse a tono. Tiene que obtener el alta médica y después llegará el alta competitiva. El Elche prevé que Héctor Fort pueda jugar a finales de abril, por lo que Sarabia sumaría un efectivo más para la causa el último mes de Liga.

La lesión de Fort ha trastocado los planes del Elche. El equipo ilicitano está acusando la ausencia del joven carrilero del Barcelona. Además, la salida de Álvaro Núñez en las últimas horas de mercado invernal dejó 'cojo' el carril diestro de la defensa. Buba Sangaré y Tete Morente se están alternando en banda.

Héctor Fort aterrizó en Elche en las últimas horas del pasado mercado veraniego. Llegó a préstamo, con una cesión simple. Por tanto, al finalizar la temporada regresará al Barça con el objetivo de hacerse un hueco en el primer equipo blaugrana. El Elche no tiene la posibilidad de hacerse en propiedad con sus servicios.