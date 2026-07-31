Elche dona un centenar de libros al Hospital del Vinalopó para fomentar la lectura entre los pacientes

El Ayuntamiento de Elche ha donado un centenar de libros al Hospital del Vinalopó para fomentar la lectura entre los pacientes. La selección incluye obras en castellano, valenciano, inglés y francés, además de lecturas sobre Elche para pacientes de todas las edades.

La edil de Bibliotecas, Loli Serna, ha visitado el Hospital Universitario del Vinalopó para hacer entrega de un centenar de libros, distribuidos en dos lotes de 50 ejemplares para acercar la lectura a los pacientes durante su estancia hospitalaria.

Estos libros proceden de las donaciones que recibe la Red de Bibliotecas Municipales y están disponibles en el Hospital de Día y en la Unidad de Diálisis, donde podrán identificarse fácilmente gracias a una estantería y un distintivo común.