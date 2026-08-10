Elche disparará 2'8 toneladas de pólvora y más de 88.000 cohetes en la Nit de l'Albà

El próximo 13 de agosto, Elche vivirá la tradicional Nit de l’Albà, espectáculo pirotécnico que este año contará con el lanzamiento de 2,8 toneladas de pólvora y más de 88.000 unidades pirotécnicas, la mayor cantidad de kilos de pólvora que se han lanzado hasta la fecha.

La edil de Festejos, Inma Mora ha señalado que "Pirotecnia Ferrández será la encargada del espectáculo pirotécnico con más de 2’8 toneladas de pólvora desde las 23.15 hasta las 00.00 horas con el lanzamiento de la Palmera de la Virgen desde el campanario de la Basílica de Santa María. Previamente, poco antes de las 23.55 se dejarán de lanzar cohetes y palmeras y se entonará el Gloria Patri como preludio a la Palmera de la Virgen".

Asimismo, este año se incluyen veinte nuevos puntos de disparo distribuidos por todo el municipio, desde donde se lanzarán 180 docenas de cohetes de color y 100 unidades de carcasas, durante los 5 primeros minutos de palmeras y de manera previa al inicio de la cohetá, a las 11.20 horas.

Respecto a la programación habitual, se lanzarán 312 palmeras, más de 6.000 docenas de cohetes y los 1.080 cohetones imperiales que conforman la Palmera de la Virgen.

Joaquín Ferrández, gerente de Pirotecnia Ferrández, ha señalado que este año la fiesta poseerá mayor carga emocional que de costumbre. "Hace un año que mi tío, Manuel Ferrández, gerente de la empresa, por desgracia perdió la vida en un momento de trabajo. La Nit de l'Albà siempre va dedicada a esas personas que faltan en nuestra mesa, pero en especial este año irá por él. Todos los cohetes que iluminarán el cielo de Elche irán dedicados a él y estoy seguro de que él estará todo el día con nosotros y nos estará acompañando tanto a nosotros como a vosotros", ha apuntado el gerente.