La previsión meteorológica de la Aemet para este martes apunta a una jornada con más sol que nubes, temperaturas sin cambios y viento flojo del sur a partir de mediodía.

Al final de la jornada empezará a soplar viento del oeste moderado.

El termómetro va a situarse en Elche y Crevillent en valores máximos de unos 19 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se va a quedar en 18.

Para mañana miércoles se espera una jornada ventosa, con viento de poniente moderado puntualmente algo fuerte con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora, que dejará sensaciones de frío.

Para los siguientes días se prevé predominio de sol y temperaturas que tienden a bajar un poco más.