Elche, Crevillent y Santa Pola entran en aviso rojo por calor este jueves y en aviso amarillo por fuerte viento

Este jueves se va a vivir el pico de la tercera ola de calor de este verano y, por primera vez, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) va a activar en el litoral sur de la provincia de Alicante, el aviso rojo (riesgo extraordinario) por altas temperaturas ante la posibilidad de que el termómetro pueda superar los 42 grados centígrados.

Ese aviso está pensado sobre todo para la comarca de la Vega Baja, pero en algunas áreas del Camp d’Elx (Matola, Algoda, Puçol, Derramador) se pueden llegar a alcanzar temperaturas de 40 grados.

En el casco urbano de Elche se prevén máximas de 39 grados, en Crevillent los 40 y en Santa Pola los 34.

Reventones cálidos

Además, por la tarde habrá aviso amarillo de la Aemet por tormentas con rachas fuertes de viento. En principio parece que agua va a caer poca, pero puede haber bastantes rayos.

Las rachas de viento serán repentinas y de forma local podrían ser muy fuertes, pudiendo alcanzar entre los 70 y los 90 kilómetros por hora, y llegando en forma de reventones cálidos por lo que provocará el ascenso en varios grados de la temperatura de forma rápida.