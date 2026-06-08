Elche crea ayudas para personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad y familias con hijos y escasos recursos

La concejalía de Infancia, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha este año 2026 dos nuevas líneas de ayudas.

Una de ellas se dirige a personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad y la otra está destinada a familias con hijos y escasos recursos.

Las dos se suman a las ayudas al fomento de la natalidad que ya han estado funcionado durante el pasado año y en el marco del que se han beneficiado 115 familias con una ayuda de 1.000 euros.

En cuanto a las novedades de este año, las ayudas para la tercera edad en situación de vulnerabilidad, la convocatoria prevé otorgar 500 euros por unidad de convivencia a personas de 65 años o más para paliar la pérdida de poder adquisitivo.

En el apartado de apoyo a familias con hijos y escasos recursos, la nueva línea de ayudas está destinada a hogares con menores de 16 años a cargo y la cuantía base es de 300 euros (un menor), 550 euros (dos menores) y 150 euros adicionales por cada hijo a partir del tercero. Las familias monoparentales o con menores con discapacidad dispondrán de un complemento de 150 euros por menor.

Cada una de esas líneas dispone de una dotación global de 300.000 euros.

"Este año damos un salto cualitativo y cuantitativo fundamental", ha destacado Aurora Rodil (Vox), concejala de Mayores, Infancia y Famiia.

Para acceder a cualquiera de las tres modalidades de ayudas, los solicitantes deberán cumplir de forma conjunta el requisito de tener la nacionalidad española o residencia legal en España, además de acumular un empadronamiento ininterrumpido en Elche de al menos 3 años. Solo se concederá una única ayuda por vivienda o unidad de convivencia.

Plazos

En el caso de las ayudas a la natalidad, el plazo de solicitud de las mismas se ha activado este lunes y se va a prolongar un mes.

La convocatoria de ayudas para familias con escasos recursos se extenderá del 22 de junio al mismo día de julio y las dirigidas a personas de la tercera edad vulnerables se dispondrá también de un mes de plazo para solicitarles a partir de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia, prevista para la semana del 22 de junio.

Las solicitudes se pueden cursar de forma presencial en cualquier oficina de la OMAC o telemáticamente mediante la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Elche. La tramitación correrá a cargo de la Oficina Tramitadora Municipal, con un plazo máximo de resolución de seis meses.