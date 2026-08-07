Elche aprueba el proyecto de reforma integral del Convento de la Merced

La Junta de Gobierno Local en Elche ha aprobado la adjudicación del proyecto de ejecución de la reforma integral del Convento de la Merced. El futuro inicio de la licitación de las obras será financiado de manera íntegra por la Generalitat Valenciana, antes de fin de año, con un presupuesto base de más de 10 millones de euros. La rehabilitación tendrá un plazo de ejecución de 3 años para recuperar los principales valores históricos y arquitectónicos del conjunto.

Respecto a los baños árabes se realizará una intervención que protegerá las bóvedas y potenciará la iluminación natural. La recuperación del presbiterio del templo gótico presentará una cubierta ligera con su volumen original y se restauran fachadas, bóvedas y pavimentos del patio barroco y el claustro.

Finalmente, se adecuarán las antiguas dependencias conventuales para nuevos usos como como cafetería, biblioteca, espacios expositivos y terraza, junto a la creación de un recorrido en la cubierta con espacio para el paseo y la instalación de una terraza.

Diego Castaño, arquitecto responsable del proyecto, ha destacado que “pocos proyectos tienen la trascendencia como este, ya que transforma la relación del patrimonio con la ciudad de Elche”.

El Convento de la Merced está protegido como Bien de Relevancia Local con protección integral. La actuación se sitúa dentro del Conjunto Histórico Artístico de Elche, por lo que requerirá el informe favorable de la Conselleria de Cultura. Hasta el momento la Generalitat Valenciana ha invertido 200.000 euros en la redacción del proyecto y la primera anualidad en los presupuestos de 2026 asciende a 500.000 euros.