El Elche alcanza un "acuerdo verbal" para la renovación de Dituro

El Elche ha alcanzado un "acuerdo verbal" con Matías Dituro para su renovación, tal y como ha reconocido Christian Bragarnik. El propietario de la entidad ilicitana espera que se plasme en los próximos días. El guardameta argentino es titular y pieza clave en el esquema de Eder Sarabia.

Dituro llegó al Elche en enero de 2024 tras la salida de Edgar Badia. Renovó la pasada temporada tras el ascenso para jugar en Primera. Su contrato expira en junio, pero a falta de la firma ampliará su vínculo hasta 2027 con el club franjiverde.

Por otro lado, Bragarnik ha avanzado que Pedro Bigas también tiene una oferta encima de la mesa. Al igual que Dituro, el capitán finaliza contrato en junio. El balear es uno de los veteranos del vestuario y, a priori, vería con buenos ojos continuar en la disciplina del Elche.

Sobre Josan, también ha dejado la puerta abierta a su continuidad. Eso sí, ha emplazado a tratar el tema con el crevillentino al término de la temporada. Josan Ferrández renovó hasta junio de 2026 el pasado verano.

'Caso Febas'

El caso de Aleix Febas es diferente. Tras la gran temporada que está cuajando, tiene el interés de varios equipos. Tanto en España como en otros países. Acaba contrato en junio. Bragarnik ha insistido en que el Elche "no ha obtenido respuesta" a la oferta de renovación que le remitió.

Bragarnik confía en Febas y no da su posible continuidad por perdida. El empresario argentino ha admitido que "no ha habido negociación" porque sus agentes quieren tratar el tema a final de curso. Eso sí, considera que no tiene nada firmado con ningún otro club como se especuló hace algunas semanas con el Espanyol.