Elche: Affengruber, convocado con Austria

David Affengruber ha recibido el premio de la selección de Austria. Ralf Rangnick ha convocado al central del Elche para los amistosos de su equipo ante Ghana y Corea del Sur. Se trata de dos partidos preparatorios de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Affengruber ya se había quedado en la prelista de Austria en un par de ocasiones y ahora le ha llegado la llamada de su seleccionador. El jugador del Elche sueña con meter la cabeza en la lista de convocados para el Mundial. Austria se medirá a Jordania, Argentina y Argelia en la fase de grupos.

La llamada a Affengruber se suma a la de Grady Diangana con la República Democrática del Congo. Por tanto, el Elche tendrá dos internacionales en la ventana FIFA que llegará tras el partido contra el Mallorca. Ambos jugadores se marcharán con sus respectivas selecciones tras el duelo del sábado.

El Rayo Vallecano-Elche, primer encuentro tras el parón, se ha fijado para el viernes 3 de abril a las 21:00 horas en el Estadio de Vallecas. El hecho de abrir la jornada puede ser un contratiempo para que los internacionales lleguen a tiempo. A priori, Affengruber y Diangana llegarán con uno o dos días de antelación.

Ya será decisión del técnico si les alinea de inicio en un partido que se prevé trascendental como el de Vallecas. Todo apunta a que, en el mejor de los casos, solo completarían una o dos sesiones antes del partido.