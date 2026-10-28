Elche acumula un descenso del 13 % en la cifra de construcción de viviendas iniciadas de enero a septiembre

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (COAT) de Alicante ha cifrado en un 13 % el descenso acumulado de enero a septiembre en el inicio de la construcción de viviendas en Elche y su entorno, respecto al mismo periodo del pasado año.

El informe del colegio profesional apunta también que, tomando con referencia el tercer trimestre del año, la caída se ha situado en el 34 %.

El informe de la entidad señala también que en el conjunto de la provincia de Alicante el inicio de viviendas iniciadas en el tercer trimestre del año se ha reducido en un 45 %, al tiempo que de enero a septiembre la caída se ha situado en el 9 %.

Pese a ello, la provincia se mantiene por encima del nivel medio de construcción de los últimos 15 años.

Según los datos oficiales del COAT Alicante, el tercer trimestre del presente año ha registrado en el conjunto de la provincia el inicio de 1.589 viviendas, frente a las 2.912 viviendas contabilizadas en el mismo periodo del pasado año, que fue el ejercicio con mayor actividad desde hace 10 años.

Además, a lo largo de este 2026 se han iniciado 7.179 viviendas, frente a 7.892 que se iniciaron en 2025 en el mismo periodo de tiempo.

“Estas cifras responden al aterrizaje hacia la estabilización de la actividad promotora y constructora en la provincia, después de tres años de hiperactividad en la provincia de Alicante con tasas de construcción muy elevadas que no se veían desde hacía décadas”, ha afirmado Cristina Bordera, presidenta del COAT Alicante, que ha añadido que “a pesar de este descenso, seguimos construyendo por encima de la media de un ciclo de normalidad”.