ESTE VERANO

Elche acoge a la primera edición de la Escuela de Verano Inclusiva en el pabellón Sara Marín y María Díez

Esta iniciativa recoge actividades lúdicas y deportivas de todo tipo hasta el 31 de julio

Ángela Berná

Elche |

Escuela inclusiva de Elche en el verano de 2026.
Escuela inclusiva de Elche en el verano de 2026. | Ayuntamiento de Elche

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche ha organizado la primera edición de la Escuela de Verano Inclusiva en la ciudad. El curso tendrá lugar en el pabellón Sara Marín y María Díez hasta el 31 de julio y está dirigido a niños de entre cinco y doce años con la finalidad de combinar la actividad física con el ocio y el aprendizaje.

Esta propuesta se enmarca en el programa de actividades de la Capitalidad del Deporte y busca dar espacio a personas neurodivergentes con actividades y dinámicas adaptadas para fomentar la convivencia, el respeto, la participación y el desarrollo personal.

Entre las actividades de la Escuela de Verano Inclusiva destacan los deportes colectivos como colpbol, baloncesto, fútbol sala, voleibol y balonmano junto a actividades de musicoterapia, arteterapia, juegos cooperativos y dinámicas de educación ambiental, talleres creativos sobre cultura y el patrimonio de la ciudad, yoga infantil, baile y expresión corporal y artes marciales.

En el programa se incluyen actividades tematizadas para aprender a tratar a la naturaleza con respeto y proteger al Medio Ambiente, además de talleres creativos para fomentar el conocimiento de las tradiciones culturales y el patrimonio ilicitano. Los más pequeños podrán conocer en profundidad sobre la Dama de Elche, el guardacostas Francesc Cantó, el Ángel de la Magrana o la Nit de l’Albà.

Una vez a la semana tendrán lugar actividades acuáticas en la piscina del Toscar y una excursión cada 15 días, siempre acompañados de los monitores especializados, quienes forman parte de la escuela junto al personal funcionario, entrenadores y terapeutas ocupaciones.

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