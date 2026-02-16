Elche abre este lunes la inscripción para las actividades del programa ‘Universo Concilia’ 2026

El Ayuntamiento de Elche abre este lunes el plazo de inscripción para participar en las actividades de la programación ‘Universo Concilia’ promovido por la concejalía de Infancia y Familia.

Ese periodo va a estar activo hasta el lunes de la semana que viene, día 23 de febrero.

Dirigidas a menores con edades entre los 6 y 16 años, de marzo a septiembre se ha programado un amplio abanico de actividades que buscan ofrecer a las familias posibilidades para dar cobertura a las necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

La oferta incluye las actividades de aula abierta, campamento urbano y de cocina. Además, este año, se cuenta con tres novedades. Una es la incorporación de un servicio de ludoteca dos tardes a la semana, en la que también se ofrece repaso escolar.

También se estrena y la Escuela de Verano Carrús-Este para dar una respuesta específica a esa zona con el fin de evitar que los niños estén solos.

La tercera novedad es ‘Concilia-Agosto’, que será un servicio que se dará durante las dos últimas semanas de agosto en las instalaciones de la Fundación Abrazo de Luz junto con el ‘Campamento de Verano’.

El desarrollo del programa ‘Universo Concilia’ se aplicará en cinco centros sociales Elche. Se trata de los centros sociales de Carrús, Altabix, El Pla - Sector V, el de Sant Josep y el de Torrellano.

La puesta en marcha de todas las actividades está financiada con fondos provenientes del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.