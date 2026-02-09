DEL 9 AL 23 DE FEBRERO

Días del Dragón Omoda Jaecoo en el concesionario Alimotor de Elche

El concesionario ilicitano ofrece hasta el 23 de febrero unos descuentos adicionales en toda la gama para los pedidos cerrados en estas fechas. Disponible stock para entrega inmediata de todas las versiones, incluido el exitoso OMODA 5 SHS.

En el concesionario Alimotor Omoda&Jaecoo vuelven los legendarios Días del Dragón. Con toda la gama disponible en stock y con versiones eléctricas+PHEV (híbridos enchufables) que cuentan, además, con el adelanto de la subvención y un descuento adicional de 2000 € para restar de la operación de compra de manera inmediata. Esta campaña coincide con el lanzamiento del OMODA 7 que también entra en la promoción con la que se quiere celebrar el Día del Dragón en Elche.

Puedes ver y probar la gama Omoda Jaecoo en Alimotor que está situado en la avenida de Crevillente nº 35 de Elche junto a Conforama.

Las instalaciones está abiertas de lunes a viernes de 08:30h y hasta las 20:00h.; y de manera especial, los sábados días 14 y 21 con motivo de la campaña el concesionario también estará abierto durante este horario no cerrando al mediodía.

