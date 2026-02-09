Días del Dragón Omoda Jaecoo en el concesionario Alimotor de Elche

En el concesionario Alimotor Omoda&Jaecoo vuelven los legendarios Días del Dragón. Con toda la gama disponible en stock y con versiones eléctricas+PHEV (híbridos enchufables) que cuentan, además, con el adelanto de la subvención y un descuento adicional de 2000 € para restar de la operación de compra de manera inmediata. Esta campaña coincide con el lanzamiento del OMODA 7 que también entra en la promoción con la que se quiere celebrar el Día del Dragón en Elche.

Puedes ver y probar la gama Omoda Jaecoo en Alimotor que está situado en la avenida de Crevillente nº 35 de Elche junto a Conforama.

Las instalaciones está abiertas de lunes a viernes de 08:30h y hasta las 20:00h.; y de manera especial, los sábados días 14 y 21 con motivo de la campaña el concesionario también estará abierto durante este horario no cerrando al mediodía.