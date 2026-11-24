La Guardia Civil ha detenido a varias personas tras una persecución iniciada en Villena que se prolongó a lo largo de 70 kilómetros en la que se llegó a circular a una velocidad de más de 200 kilómetros por hora y en la que, según ha desvelado la Policía Local del municipio de la comarca del Alto Vinalopó, los arrestados trataron de atropellar a un agente frente a la Jefatura del cuerpo de seguridad e incluso embistieron a una patrulla de la Guardia Civil.

Todo sucedió en la madrugada del pasado viernes cuando, en torno a las 04:00 horas, la Policía Local de Villena recibió un aviso del 112 sobre un posible robo de bobinas de cable en una instalación de placas solares ubicada en la carretera que conecta la localidad con Pinoso.

Las patrullas de Policía Local, junto a la Guardia Civil, localizaron poco después el vehículo de los presuntos autores de ese robo y le dieron el alto, pero los ocupantes de ese coche no obedecieron esa indicación y emprendieron la huida a gran velocidad.

La persecución discurrió por la A-31, la CV-80 (carretera que une Sax y Castalla) y la A-7.

En esa persecución participaron dos patrullas de la Policía Local de Villena. Finalizó en el municipio de Benimarfull, a 70 kilómetros de distancia de Villena. Allí, los implicados se escondieron en un camino con las luces del vehículo en el que iban apagadas.

Fueron localizados por una dotación de la Guardia Civil en el marco de un dispositivo de localización en el que también participaron patrullas de las policías locales de Sax, Onil, Castalla, Ibi, Alcoy, Cocentaina, Muro de Alcoy y Benimarfull.

Los implicados fueron detenidos y han sido puestos a disposición judicial.