Detenido en Elche un ladrón que olvida su teléfono móvil en la vivienda en la que roba y llama para pedirlo

La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre que entró a robar junto a otro al que se busca en una vivienda del municipio y que olvidó en el interior de ella su teléfono móvil.

Cuando horas después se dio cuenta de ello, no dudó en llamar a su teléfono para pedir que se lo devolvieran.

Justo en ese momento, la policía se encontraba en la vivienda objeto del robo con el propietario de la misma, que acaba de denunciar lo sucedido, y los agentes contestaron la llamada, concretando una cita con el hombre, que ignoraba que había hablado con agentes de policía.

El encuentro tuvo lugar en la plaza Primero de Mayo. A la llegada de los agentes, el detenido esperaba a los agentes sentado en un banco y llevaba en ese momento una bolsa con algunos de los objetos robados en la vivienda, que eran concretamente varias unidades de coches de juguete de coleccionista.

Reconoció a los agentes policiales que había entrado en la vivienda con un hermano suyo, al que se está tratando de localizar, para intentar también recuperar una bicicleta valorada en 1.500 euros que, según la denuncia del propietario de la vivienda en la que se robó, fue sustraída en el mismo.

Los dos implicados entraron al interior de la vivienda asaltada rompiendo a patadas la puerta de acceso a la mismo.