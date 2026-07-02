Atletismo adaptado

Héctor Martín, estudiante de la Universidad Miguel Hernández de Elche, bate tres récords internacionales como triple campeón de España

El estudiante del Máster de Rendimiento Deportivo y Salud de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha logrado la medalla de oro en todas las pruebas (100, 200 y 400 metros) del Campeonato de España de Atletismo para personas con discapacidad.

Onda Cero Elche

Elche |

Héctor Martín, triple campeón de España en el Campeonato de España de Atletismo para personas con discapacidad.
Héctor Martín, triple campeón de España en el Campeonato de España de Atletismo para personas con discapacidad. | UMH

Además de liderar el podio, Héctor Martín también ha batido el récord de España en todas las pruebas celebradas en el Polideportivo Fermín Cacho Fuenlabrada, en Madrid. Dicho logro asegura la segunda posición del ranking internacional para el atleta, con grandes posibilidades de cara a la clasificación para el próximo Mundial de 2027 y los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Héctor Martín continúa su preparación física de alto rendimiento en las instalaciones del Centro de Investigación del Deporte (CID) y en la pista de atletismo de El Clot del campus de Elche de la UMH. Esto se debe a que tanto su entrenador y profesor del Departamento de Ciencias del Deporte de la UMH, Iván Peña, como él fueron seleccionados recientemente por la Selección Española de Atletismo con Parálisis Cerebral.

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