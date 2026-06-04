Detenidas en Elche dos mujeres por robar un bolso en una discoteca y usar una tarjeta bancaria para gastar 400 euros en comercios

La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos mujeres acusadas de robar un bolso en una discoteca y utilizar una tarjeta bancaria que había en su interior para realizar pagos fraudulentos en establecimiento de alimentación por valor de más de 400 euros.

Las arrestadas son madre e hija y tienen 49 y 21 años de edad.

Según el relato de la víctima, entró al cuarto de baño de la discoteca, dejando el bolso en la repisa de los lavabos y cuando se dio cuenta había desparecido. Un amigo de la mujer explicó que había observados a dos mujeres abandonar de forma apresurada el local de ocio portando una de ellas el bolso de la víctima.

En ese momento se intentó localizar a las dos implicadas por los alrededores y al no conseguirlo se contactó con la Policía Nacional. Los agentes de la patrulla policial movilizada al lugar lograron encontrar el bolso vacío, sin los objetos de valor que portaba en su interior la víctima.

El rastro de los pagos con la tarjeta bancaria puso a la Policía sobre el rastro de las dos mujeres finalmente localizadas y detenidos. A ambas se les atribuye los presuntos delitos de hurto y estafa.