¿Cuál ha sido la clave del ascenso del Eldense?

El Eldense jugará la próxima campaña en Segunda División. Un gran éxito de la entidad azulgrana, que ha logrado el ascenso con una jornada de antelación.

Los de Claudio Barragán remontaron ante el Atlético Madrileño y aprovecharon la derrota del Sabadell ante el Antequera en la Nova Creu Alta. Este martes por la tarde habrá rúa por la ciudad y recibimiento en el Ayuntamiento tras la lluvia que lo impidió el pasado domingo.

Analizamos el ascenso del Eldense con Luis Cerdán, Fernando García, Ángel Sánchez y Miguel Ángel Monera.