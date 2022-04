Crevillent se opone al plan de actuaciones frente a las crecidas del río Segura en la Vega Baja

El alcalde de Crevillent José Manuel Penalva (Compromís) se ha posicionado, junto a regidores de otros municipios de la comarca de la Vega Baja (Catral, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, Guardamar, San Fulgencio y San Isidro), contra las medidas que se plantean frente a las crecidas del río Segura en la Vega Baja.

El motivo: que según ha explicado al regidor crevillentino, el Plan de Actuaciones para la Protección frente a las Crecidas de la Vega Baja del Segura de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que se ha puesto sobre la mesa “en lugar de proponer una solución para evitar las crecidas y las inundaciones” lo que plantea es “inundar” algunos territorios, entre ellos determinadas áreas de Crevillent.

José Manuel Penalva ha reclamado que se realice un nuevo plan de actuaciones en el que se cuente con la participación de las localidades afectadas, velando por un documento, dice, “que permita salvaguardar la comarca de la Vega Baja y el término municipal de Crevillent del riesgo de inundaciones”.

Los alcaldes de los municipios afectados por el plan de actuaciones califican de “inviable” el informe puesto sobre la mesa porque “es un documento que ha sido elaborado sin contar con sus opiniones y sin consenso y que además está incompleto y no tiene coherencia, ya que afecta gravemente a la agricultura y a las economías locales y, sin embargo, no aparece reflejado”.

“No entendemos que ese informe no se haya publicado ni remitido oficialmente a ningún ayuntamiento, ni entendemos que no se haya contado con la participación ciudadana, porque no solo afecta a la cuestión de inundabilidad, sino que la propuesta afecta a la economía de los municipios, por lo tanto exigimos explicaciones a las administraciones”, ha señalado Penalva que ha añadido que “los alcaldes y las comunidades de regantes coincidimos en que estamos absolutamente en contra de este informe y es urgente llegar a una solución consensuada que beneficie a todos y que no perjudique solo al territorio de la Vega Baja”.

José Manuel Penalva ha explicado además que se ha solicitado la retirada de la Propuesta de un Plan de Actuaciones para la Protección frente a las Crecidas de la Vega Baja del Segura, por ser un documento “sumamente perjudicial para la comarca” ya que “contiene algunas afirmaciones como que es necesario revertir en parte la desecación de las Pías Fundaciones, recuperando el humedal, y contempla actuaciones que no compartimos y a las que nos opondremos con todas nuestras fuerzas y medios a nuestro alcance”.