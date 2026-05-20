El Consell acuerda contratar obras de emergencia en el Hospital General Elda tras los daños detectados por lluvias

El pleno del Consell ha autorizado la contratación de emergencia de las obras de demolición y sustitución de parte del muro de contención colindante al perímetro exterior del Hospital General Universitario de Elda, así como la reparación del paso peatonal intermedio situado en la rampa que comunica el servicio de Rehabilitación con el acceso al área de Urgencias de este centro sanitario.

Esos trabajos son necesario tras detectar distintos daños tras los episodios de lluvia. El importe total de las actuaciones supera los 347.000 euros.

Se va a demoler el muro de contención de ladrillo y construir uno nuevo de hormigón armado, conectado al muro existente, así como un nuevo sistema de drenaje.

Además, se va a renovar el pavimento del paso peatonal que comunica las áreas de Rehabilitación y Urgencias.

El departamento de salud de Elda será el órgano de contratación de estas actuaciones, cuyo importe asciende a 347.257 euros, en las que se incluye la ejecución de las obras y la redacción del proyecto, así como el estudio de seguridad y salud, la dirección de obra y la coordinación en esta materia.

Estas actuaciones permitirán reforzar la seguridad de los usuarios y garantizar el correcto funcionamiento del itinerario de evacuación del centro hospitalario, que da servicio a gran cantidad de municipios en Alicante.