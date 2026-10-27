Las concejales en Elche Celia Lastra (PP) y Aurora Rodil (Vox), candidatas al Congreso y el Senado

Las concejalas del Ayuntamiento de Elche Celia Lastra y Aurora Rodil, del PP y de Vox, respectivamente, van a ser candidatas por la circunscripción de Alicante de sus respectivas formaciones políticas en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Celia Lastra, que es concejala de Acción Social, Igualdad y Cooperación, concurre en el puesto 5 de la candidatura del PP al Congreso de los Diputados. Es puesto de salida por cuanto en la actualidad el Grupo Popular en la Cámara Baja tiene cinco diputados y diputadas de la provincia.

Por su parte, Aurora Rodil va a ser la candidata al Senado de Vox por la provincia de Alicante. La actual concejala de Familia, Menor y Mayores de Elche va a ser la única candidata de la formación ultraconservadora a la Cámara Alta dado que, en el marco de la estrategia nacional del partido político, pactada con el PP, que busca concentrar el voto en el Senado, Vox presenta en Alicante una única candidatura a la Cámara Alta.

En el mandato que acabará el 29 de noviembre, el Senado tiene cuatro integrantes elegidos por la circunscripción electoral de Alicante. Tres son del PP y uno del PSOE.

Tras cerrar el PP y Vox sus listas electorales, sabemos que Elche va a tener tres candidatos y candidatas a los comicios del 29N. Van a ser Celia Lastra y Aurora Rodil, junto a Antonio Rodes, del PSOE, que concurre en el puesto cinco de la candidatura al Congreso y que, en principio, tiene difícil obtener escaño, ya que en la actualidad los socialistas tienen cuatro diputados por Alicante.

En las filas socialistas, también concurre a las elecciones generales el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, que es candidato al Congreso, ocupando el tercer puesto de la candidatura. En la actualidad el PSOE tiene cuatro escaños en esa cámara de las Cortes Generales del país.

Se caen Alejandro Soler y Sandra Pascual

Respecto a las elecciones generales del año 2023, no repiten como diputados en el Congreso de los Diputados ni Alejandro Soler (PSOE) ni Sandra Pascual (PP).